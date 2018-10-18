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بمرافقة سفراء.. "العناني" في جولة تفقدية بدير "سانت كاترين" (صور)

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:07 م
بمرافقة سفراء.. العناني في جولة تفقدية بدير سانت كاترين (صور)
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حسام زيدان
 
تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار دير سانت كاترين الأثري بمرافقة مجموعة كبيرة من السفراء والمستشارين الثقافيين لعدد من الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية.

واستمع العناني والوفد المرافق له إلى شرح مفصل عن تاريخ الدير والدور الهام الذي لعبه عبر الحقب التاريخية المختلفة حيث زاروا كنسية التجلي و مسجد الآمر بأحكام الله و شجرة العليقة الملتهبة.

كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية مع العناني و مطران الدير ديميتري ديميانوس ورهبان الدير، جاء ذلك على هامش ملتقى الأديان الدولي بمدينة سانت كاترين في احتفالية تحت عنوان "هنا نصلي معا" التي تنظمها محافظة جنوب سيناء.

بمرافقة سفراء.. "العناني" في جولة تفقدية بدير "سانت كاترين" (صور)
بمرافقة سفراء.. "العناني" في جولة تفقدية بدير "سانت كاترين" (صور)
بمرافقة سفراء.. "العناني" في جولة تفقدية بدير "سانت كاترين" (صور)
بمرافقة سفراء.. "العناني" في جولة تفقدية بدير "سانت كاترين" (صور)
المزيد عن: مصر دير سانت كاترين الأثري جمهورية مصر العربية الدول الأجنبية الدكتور خالد العناني وزير الآثار
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