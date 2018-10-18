كتاب يزعم زواج ميلانيا ترامب من أبيها





كشف كتاب جديد عن النساء في حياة الرئيس، عن السبب وراء زواج ميلانيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لأنها كانت بحاجة إلى شخصية أب، وفقًا للكتاب.

ونقل الكتاب على لسان صديق قديم لميلانيا، إنها كانت بحاجة إلى رجل قوي "شخصية أب"، لافتًا النظر إلى أوجه التشابه بين والد سيدة أمريكا الأولى وزوجها قائلًا: "تزوجت من والدها".

ونفى البيت الأبيض هذه المزاعم، مؤكدًا أن صاحبة الكتاب لم تتحقق من عملها، حيث أوضحت المتحدثة باسم ميلانيا، ستيفاني جريشام: "كالعادة، فإن الادعاءات التي أدلى بها مصدر مجهول في الكتاب ليست صحيحة".

وتابعت: "أود أيضًا أن أضيف أن المؤلف لم يكلف نفسه عناء البحث عن أي شيء تكتبه"، مضيفة: "ميلانيا، التي تبلغ من العمر أقل من 24 سنة من زوجها، قارنته بوالدها في مقابلة عام 2016".

واستطردت: "كلاهما يعملان بجد.. إنهم أذكياء جدا وقادرين جدا.. لقد نشأوا في بيئات مختلفة تمامًا، لكن لديهم نفس القيم، لديهم نفس التقاليد".