ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأهلي يكتفي بالتدرييات البدنية في المران المسائي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:02 م
الأهلي يكتفي بالتدرييات البدنية في المران المسائي
طباعة
علي نبوي
 
 خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية شاقة، في مران الفريق مساء اليوم، الخميس.

وأدى اللاعبون مرانًا كاملًا، اقتصر علي الوحدات البدنية والتأهيلية مع بعض الفقرات التدريبية الخفيفة بالكرة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، المقرر لها الثلاثاء القادم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يطير إلي الجزائر صباح الأحد القادم، استعدادًا لمواجهة بطل الجزائر علي ملعب «8 مايو» بولاية سطيف الجزائرية.

المزيد عن: مران الأهلي دوري أبطال أفريقيا الأهلي أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
0
x
17:15
0
القادسية
الوحدة
0
x
17:35
0
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
0
الانتاج الحربي
النجوم
0
x
18:00
0
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 6:31:31 PM