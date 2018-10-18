الأهلي يكتفي بالتدرييات البدنية في المران المسائي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية شاقة، في مران الفريق مساء اليوم، الخميس.





وأدى اللاعبون مرانًا كاملًا، اقتصر علي الوحدات البدنية والتأهيلية مع بعض الفقرات التدريبية الخفيفة بالكرة.





واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، المقرر لها الثلاثاء القادم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن الأهلي يطير إلي الجزائر صباح الأحد القادم، استعدادًا لمواجهة بطل الجزائر علي ملعب «8 مايو» بولاية سطيف الجزائرية.



