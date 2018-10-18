تعليق ناري لرئيس مركز دراسات الشرق الأوسط على تغطية إعلام تركيا لملف خاشقجي
الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:59 مالفجر السعودي
علق الباحث أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات
الشرق الأوسط والمتخصص في الشؤون العربية والإيرانية، على تغطية إعلام تركيا لملف الصحفي
جمال خاشقجي.
وقال طه: "يتضح للجميع أن الحقد والكراهية للعرب يحرك
صحافة أردوغان من أجل الإساءة للمملكة".
وأوضح طه أن الصحافة التركية أصبحت كصحافة إيران يحركها الحقد
والعنصرية اتجاة العرب فتسقط المهنية والمصداقية فيها.
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