تعليق ناري لرئيس مركز دراسات الشرق الأوسط على تغطية إعلام تركيا لملف خاشقجي

علق الباحث أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط والمتخصص في الشؤون العربية والإيرانية، على تغطية إعلام تركيا لملف الصحفي جمال خاشقجي.

وقال طه: "يتضح للجميع أن الحقد والكراهية للعرب يحرك صحافة أردوغان من أجل الإساءة للمملكة".

وأوضح طه أن الصحافة التركية أصبحت كصحافة إيران يحركها الحقد والعنصرية اتجاة العرب فتسقط المهنية والمصداقية فيها.