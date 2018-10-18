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تعليق ناري لرئيس مركز دراسات الشرق الأوسط على تغطية إعلام تركيا لملف خاشقجي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:59 م
تعليق ناري لرئيس مركز دراسات الشرق الأوسط على تغطية إعلام تركيا لملف خاشقجي
أمجد طه
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الفجر السعودي
 

 

علق الباحث أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط والمتخصص في الشؤون العربية والإيرانية، على تغطية إعلام تركيا لملف الصحفي جمال خاشقجي.

 

وقال طه: "يتضح للجميع أن الحقد والكراهية للعرب يحرك صحافة أردوغان من أجل الإساءة للمملكة".

 

وأوضح طه أن الصحافة التركية أصبحت كصحافة إيران يحركها الحقد والعنصرية اتجاة العرب فتسقط المهنية والمصداقية فيها.

 

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