نشرة أخبار السادسة.. الأزهر ينعي الرئيس السوداني الأسبق.. وترامب يهدد بإرسال قوات أمريكية إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذايقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها نعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشير عبدالرحمن سوار الذهب، الرئيس السوداني الأسبق، وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإرسال قوات أمريكية إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك.

الأزهر ينعي الرئيس السوداني الأسبق المشير سوار الذهب

نعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، المشير عبدالرحمن سوار الذهب، الرئيس السوداني الأسبق، عضو مجلس حكماء المسلمين، والذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 83 عامًا.

وزيرة الهجرة تُشارك بمؤتمر سانت كاترين للسلام العالمي

تشارك اليوم، الخميس، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمؤتمر سانت كاترين للسلام العالمي "هنا نصلي معًا"، بالتعاون مع وزارات الهجرة الأوقاف والثقافة والسياحة والاستثمار والتعاون الدولي والبيئة والشباب والرياضة والآثار واللجنة الدينية بمجلس النواب، الذي يقام للعام الرابع على التوالي في الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري بمدينة سانت كاترين، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مميش: 60% تخفيض للسفن ذات الحمولات الضخمة

أصدر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قرار رقم 121 لسنة 2018 بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبَّارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابع لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتداول حاويات ترانزيت شحن تفريغ والتي تزيد عدددها عن 50 حاوية بنسبة تخفيض (0.03 مضروبة في عدد الحاويات) وبحد أقصى بنسبة 60 %.

"والي": المسح القومي الشامل للتصدي للإدمان هو الأول من نوعه

قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، أن المسح القومى الشامل للتصدى للإدمان، هو الأول من نوعه الذى ينفذ فى جميع المحافظات فى نفس التوقيت، وفق المعايير الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

قلق إيراني من تأجيل خطة أوروبا للالتفاف على العقوبات

تبدأ الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية في الرابع من نوفمبر القادم، والتي ستستهدف صادرات النفط الإيرانية بعد أن استجابت كثير من الشركات الغربية إلى تحذير واشنطن بالخروج من إيران قبل حلول الموعد المحدد للعقوبات. بالمقابل تسعى إيران جاهدة للالتفاف على العقوبات، من خلال ما سمي "الآلية الخاصة" مع الاتحاد الأوروبي، للتخلص من الضغط الذي سيشكله تطبيق حظر بيع النفط الإيراني في نوفمبر القادم.

ترامب يهدد بإرسال قوات أمريكية إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإرسال قوات أمريكية إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك، إذا لم توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.



