تسريب لقطات للنجم كريس هيمسورث من تصوير النسخة الجديدة من "Men in Black"

التقطت عدسات المصورين لقطات للنجم كريس هيمسورث من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد "مين ان بلاك" ، الذي يعد إعادة تجسيد للسلسلة الشهيرة التي كان بطليها النجم ويل سميث والنجم تومي لي جونز.

وتعد النسخة الجديدة إعادة هيكلة للقصة بدافع من شركة الانتاج وهو حلم يتحقق على حد وصف كريس هيمسورث الذي طالما رغب في الظهرو بادوار كوميدية.

وأكدت مصادر من شركة الإنتاج أن أبطال السلسلة الأصلية ويل سميث وتومي لي جونز لن يكون لهما اي دور بالنسخة الجديدة.