ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تسريب لقطات للنجم كريس هيمسورث من تصوير النسخة الجديدة من "Men in Black"

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:56 م
تسريب لقطات للنجم كريس هيمسورث من تصوير النسخة الجديدة من Men in Black
طباعة
أحمد جمال أحمد
 

التقطت عدسات المصورين لقطات للنجم كريس هيمسورث من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد "مين ان بلاك" ، الذي يعد إعادة تجسيد للسلسلة الشهيرة التي كان بطليها النجم ويل سميث والنجم تومي لي جونز.

 

وتعد النسخة الجديدة إعادة هيكلة للقصة بدافع من شركة الانتاج وهو حلم يتحقق على حد وصف كريس هيمسورث الذي طالما رغب في الظهرو بادوار كوميدية.

 

وأكدت مصادر من شركة الإنتاج أن أبطال السلسلة الأصلية ويل سميث وتومي لي جونز لن يكون لهما اي دور بالنسخة الجديدة.

تسريب لقطات للنجم كريس هيمسورث من تصوير النسخة الجديدة من "Men in Black"
تسريب لقطات للنجم كريس هيمسورث من تصوير النسخة الجديدة من "Men in Black"
تسريب لقطات للنجم كريس هيمسورث من تصوير النسخة الجديدة من "Men in Black"
تسريب لقطات للنجم كريس هيمسورث من تصوير النسخة الجديدة من "Men in Black"
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
0
x
17:15
0
القادسية
الوحدة
0
x
17:35
0
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
0
الانتاج الحربي
النجوم
0
x
18:00
0
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 6:31:31 PM