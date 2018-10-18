مروان محسن يؤدي تدريبات بدنية بمران الأهلي

اكتفى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية بمران الفريق مساء اليوم، الخميس.









وأدى مروان محسن تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق، قبل أن يعقد جلسة سريعة مع طبيب الفريق، خالد محمود، للاطمئنان عليه.









وانتظم مروان محسن في مران الفريق، مساء اليوم، برفقة لاعبي الأهلي الدوليين عقب انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الذي شهد خوض مباراتين «اي سواتين» في تصفيات أمم إفريقيا — الكاميرون 2019.









يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، المقرر لها الثلاثاء القادم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



