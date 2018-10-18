ريال مدريد كامل العدد قبل مواجهة ليفانتي

كانت عودة كل الدوليين عقب فترة التوقف للالتزامات الدولية، ومشاركة الجناح الويلزي غاريث بيل، من أبرز المستجدات في تدريب ريال مدريد الذي قاده المدرب جولين لوبيتيغي اليوم الخميس، ضمن الاستعدادات لمواجهة ليفانتي المقررة بعد غد السبت على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وبذلك، انضم حارسا المرمى، الكوستاريكي كيلور نافاس والبلجيكي تيبو كورتوا، بالإضافة إلى الفرنسي رافائيل فاران والبرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس، للتدريب الجماعي باستثناء الحارس اللاتيني الذي أجرى تدريبات خاصة بصالة الألعاب الرياضية.





ويعتبر النبأ السار بالنسبة للوبيتيغي أنه استعاد في التدريب الجماعي كل من الفرنسي كريم بنزيما وغاريث بيل، الذي تدرب أمس الأربعاء داخل المنشآت.





وبظهورهما اليوم في التدريبات مع باقي زملائهما، من المرجح أن يكونا متاحين لمواجهة ليفانتي على الرغم من أن الويلزي قد يبدأ اللقاء على مقعد البدلاء بسبب المشكلات العضلية التي يعاني منها وخرج على إثرها من مباراة ديبورتيفو ألافيس التي انتهت بهزيمة الملكي 1-0.





كما شارك في التدريب الجماعي اليوم كل من ماركو أسينسيو وخيسوس باييخو الذي أجرى أمس الأربعاء تدريبات خاصة.





من جانبه، لا يزال داني كاربخال يواصل عملية تعافيه من إصابته بالساق اليسرى ومن المنتظر أن تستمر في إبعاده عن الملاعب لعدة أيام أخرى.





واستعان لوبيتيغي في مران اليوم بلاعبي الرديف، خابي سانشيز وألفارو فيدالجو وألبرتو فيرنانديز وفرانسيسكو فيلاسير.





ومن المقرر أن يجري "الملكي" جلسة تدريبات أخرى غداً الجمعة قبل أن يقدم لوبيتيغي مؤتمراً صحافياً عشية المباراة.



