عمر خيرت في حفل كامل العدد على مدار يومين بدار الأوبرا المصرية (صور)

عاصفة من التصفيق منقطعة النظير استقبل بها الجمهور الغفير المايسترو العالمي عمر خيرت لحظه ظهوره على خشبه المسرح الكبير بدار الأوبرا بمصاحبة فرقته الموسيقية وبإبداعه المعهود جسد خيرت على ألوان من المشاعر الإنسانية بنغماته وألحانه المتفردة التي رفعت من معنويات وروح 1200 مشاهد - سعة المسرح - ليرفع الحفل شعار كامل العدد على مدار اليومين، وهى عادة حفلات المايسترو الساحر داخل مصر وخارجها.

ساعتان من الزمن، مدة الحفل، أخذ فيها خيرت جمهوره في رحلة تناسوا فيها زحام الحياة، وحلقوا معه في فضائه الواسع المتنوع بالألحان والنغمات التي تراقصت قلوبهم عليها من الفرحة تارة، وتسلطن أسماعهم تارة أخرى.

وعلى نغمات "العرافة" و"العطور الساحرة" و"فيها حاجة حلوة" اطرب عمر محبيه والكل أذانه صاغية منتظرين المزيد ومفاجآت عمر كما هو الحال فى جميع حفلاته بالداخل والخارج.

جاء الحفل ليكلل مسيرة خيرت فحفلاته دائما ما تكون كاملة العدد، وخلال الحفل قدم باقة من أجمل معزوفاته الشهيرة التى تفاعل معها الحضور غناء وتصفيقا.

وطالبه الحضور إعادة جميع برنامج الحفل مرارا وتكرارا فى إشارة منهم الى انسجامهم التام وتفاعلهم مع مقطوعاته المحببة لديهم شاكرين إياه تلبيه رغبتهم فى إعادة العديد من المقطوعات.