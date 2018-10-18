"الناتو" يعلن اغتيال قائد شرطة قندهار ونجاة قائد القوات الأمريكية في أفغانستان

أعلنت قوات "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، نجاة قائد القوات الأمريكية، الجنرال سكوت ميلر، في إطلاق نار في ولاية قندهار الأفغانية، مشيرة إلى إصابة ثلاثة أمريكيين في الهجوم.

وقالت قوات "الدعم الحازم" على موقعها على "تويتر"، إن "الحادث وكما تشير التقارير الأولية كان بين الأفغان أنفسهم، جرح 3 أمريكيين، والجنرال ميلر لم يصب".

وأكد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، مقتل قائد شرطة قندهار ورئيس الأمن الوطني، خلال الهجوم نفسه.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس هيئة الأركان الأفغاني إلى أنه تقرر إرسال وفد أمني للحفاظ على الأوضاع في قندهار، وإجراء تحقيق حول الحادث.