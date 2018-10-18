القبض على 6 أشخاص أثناء تنقيبهم على الأثار بمنزل متوفية بالفيوم

ألقى ضباط مركز شرطة اطسا، بمحافظة الفيوم، القبض على 6 أشخاص، قامو بالتنقيب على الأثار بأحد المنازل بقرية منشأة عبدالجيد، وبحوزتهم إدوات التنقيب.



تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، بورود بلاغ من ادارة النجدة، بوجود عمال حفر للتنقيب عن الاثارباحد منازل القرية، وبانتقال ضباط القسم تبين وجود حفرة كبيرة داخل منزل خالى ممن السكان مساحته 200 متر ومكون من طابق أرضى ملك المتوفية" روحية حسن م" وبقطر متر بعمق 10 متر.



وتم القبض على 6 اشخاص أثناء تنقيبهم عن الاثار داخل المنزل وهم" محمد حمدى ص"29 سنه" عاطل ومقيم بالقرية " احد اقارب صاحبة المنزل"، و"مسعد محمد ا ن" 27 سنه،عاطل، و"محمود عبدالرسول ع" 23 سنه" عاطل، و" محمد محمد ع " 22 سنه، سائق، و" هانى محمد ع 28 سنه" عاطل، و" اسامة عاطف ع" 25 سنه" سائق، وجميعهم يقيمون أمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.



كما تم ضبط الادوات المستخدمة فى الحفر وهى عبارة عن" 2 فاس ـ 2 كوريك رفع ـ 2 موتور غاطس ـ 1 هلتى ـ خرطوم مياه بطول 20 متر ـ مجموعة من الحبال " والتى تم التحفظ عليها لحين قرار النيابة العامة.



كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



تحرر المحضر رقم 7035 2018 إدارى مركز شرطة اطسا، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.



