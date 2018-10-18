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موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:41 م
موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات
صورة أرشيفية
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 5 سفن.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 7 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد علي الارصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 5 سفينة.

كما سجل الميناء تواجد سفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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