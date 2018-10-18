فييرا يتحدث عن مواجهة بيراميدز.. وسرية تدريبات الدراويش وموقف نجمي الفريق من المشاركة





حرص البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للاسماعيلى على الرد على مايشغل وسائل الاعلام بشأن الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي.

وقال فييرا:" إن التدريبات تقام بشكل سرى من أجل تخفيف الضغوط على اللاعبين فى ظل ضغوط الجماهير التى بالتأكيد ترغب فى تحقيق فريقها انتصارا بكافة المباريات لكنه فى النهاية عمل احترافى جميع الفرق فى العالم تنتهجه.

وتابع فييرا:"هدفنا العمل فى هدوء وسكينة وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على النتائج بشكل تدريجى.

وأكمل مدرب الإسماعيلي:"حرصت على دعوة اللاعبين لمآدبة عشاء من أجل تحقيق مزيد من التقارب وروح الجماعة بين الجميع ، فى رأيى أن كرة القدم لاتدار داخل الملعب فقط أيضا خارج الملعب".

وواصل البرازيلي:" لا أعد بتحقيق بطولة لكنى أعد الجماهير أن الوضع سيكون أفضل واللاعبون سيكون لديهم اصرار وحماس لتحقيق نتيجة إيجابية فى كل مباراة نخوضها".

وأردف:"الوقت ضيق لمتابعة كل فرق الناشئين لكن حينما سمحت الفرصة لى تابعت لقاء الفريق مواليد 99 أمام الهلال السعودى وقررت تصعيد ثنائى من الناشئين".

وأضاف:"متابعة الناشئين والفرق المغمورة يسهم فى اكتشاف لاعبين واعدين ،اكتشفت محمد بركات نجم الفريق الأسبق حينما كان لاعبا بفريق السكة الحديد".

وعن موقف ثنائي الفريق قال:" باهر المحمدى شارك بصفة أساسية مع منتخب مصر وهو شىء جيد ،هو لا يزال شابا سيكون جاهزا لمواجهة بيراميدز ،وفى حال عدم قدرته لدى بدائل فى نفس المستوى ،المجهود الذى بذله المحمدى فى لقائى سواتينى ليس كبيرا للغاية نظرا لضعف المنافس، وعصام الحضرى لاعب محترف على أعلى مستوى ،تعرض لبعض الاجهاد وكان قادرا على المشاركة فى مران الأمس لكننى طالبته بخوض تدريبات خفيفة حتى يصبح جاهزا بنسبة 100 % للقاء.

وعن مواجهة بيراميدز أجاب:"مواجهة بيراميدز صعبة للغاية لكنها مثل أى مباراة فى الدورى ،هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ، حرصنا على دراسة نقاط القوة والضعف للفريق المنافس وللتعرف على كيفية ملاقاته، سنتسلح بالجماهير والملعب بجانب روح اللاعبين فى إلحاق أول هزيمة بالفريق المميز.