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شرطة التموين والتجارة تضبط 68 قضية تموينية بمديريات الأمن

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:33 م
شرطة التموين والتجارة تضبط 68 قضية تموينية بمديريات الأمن
المضبوطات
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هبه عبد الحفيظ
 

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة.

  

وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ، وفي إطار جهود ضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري، فقد شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن لمكافحة ظواهر الإستغلال والتصدى لظاهرة حجب السلع الغذائية عن التداول بالأسواق (خاصةً سلعة الأرز) عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والتداول بقصد رفع أسعارها.

 

وأسفرت جهودها بالإشتراك مع مديريات الأمن المختلفة عن ضبط (68 قضية ضبط خلالها ( 381.794 طن)، أبرزها القضايا الآتية:-

 

 

ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، كائن بدائرة مركز شرطة الحامول (بكفر الشيخ) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من أرز الشعير وزنت (80 طن) بقصد حجبها عن التداول وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 

ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، كائن بدائرة مركز شرطة الحامول (بكفر الشيخ) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من أرز الشعير وزنت (50 طن ) بقصد حجبها عن التداول وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 

ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، كائن بدائرة مركز شرطة أبوحمص (بالبحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من أرز الشعير وزنت (40 طن) بقصد حجبها عن التداول وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 

وبذلك يكون إجمالd قضايا حجب أرز الشعير التd تم ضبطها خلال الفترة من أول الجاري (175 قضية) بمضبوطات بلغت ( 4687.628طن أرز شعير ).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

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