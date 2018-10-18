 مشاهدة مباراة الوحدة والفيحاء اليوم | بث مباشر مباراة الوحدة والفيحاء HD | مشاهدة مباراة الوحدة والفيحاء

في مواجهة مرتقبة يلتقي فريقي الوحدة والفيحاء في المباراة التي تقام بينهما في الخامسة والـ35 مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والـ35 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الأسبوع السادس لدوري المحترفين السعودي.

معلومات عن المباراة

يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهيره داخل المملكة العربية السعودية واكتساب 3 نقاط تقرب كل فريق من المراكز الأولى في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.

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ويسعى نادي الوحدة يسعى إلى الفوز من أجل المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى حيث يحتل الفريق حتى الآن المركز السادس برصيد 8 نقاط.

ويتواجد الحارس الدولي المصري محمد عواد ضمن صفوف الوحدة السعودي ويقدم مستوى مميز مع الفريق منذ بداية الموسم.

ويمني فريق الفيحاء النفس بتحقيق فوز ثاني بالمسابقة حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 3 نقاط من فوز وحيد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الوحدة والفيحاء في الخامسة والـ35 مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والـ35 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS 1

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