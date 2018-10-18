انتظام دوليو الأهلى فى مران الفريق

انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في المران الجماعي المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة اليوم الخميس.





وكان لاعبو الأهلي الدوليون قد شاركوا مع منتخب مصر الأول في مباراتي سوازيلاند بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، وهم محمد الشناوي محمد هاني وأيمن أشرف ومروان محسن، كما انتظم أيضا لاعبو المنتخب الأوليمبي كريم نيدفيد وأحمد حمدي وناصر ماهر ومحمود الجزار وأكرم توفيق بعد مشاركتهم في وديتي الإمارات.





ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



