ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

انتظام دوليو الأهلى فى مران الفريق

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:31 م
انتظام دوليو الأهلى فى مران الفريق
طباعة
علي نبوي
 
 انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في المران الجماعي المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة اليوم الخميس.

وكان لاعبو الأهلي الدوليون قد شاركوا مع منتخب مصر الأول في مباراتي سوازيلاند بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، وهم محمد الشناوي محمد هاني وأيمن أشرف ومروان محسن، كما انتظم أيضا لاعبو المنتخب الأوليمبي كريم نيدفيد وأحمد حمدي وناصر ماهر ومحمود الجزار وأكرم توفيق بعد مشاركتهم في وديتي الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المزيد عن: وفاق سطيف مران الأهلي دوري أبطال أفريقيا الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
x
17:15
القادسية
الوحدة
x
17:35
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
0
الانتاج الحربي
النجوم
x
18:00
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 4:31:32 PM