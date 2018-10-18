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تدريبات تأهيلية لـ"الشناوي" في مران الأهلي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:32 م
تدريبات تأهيلية لـالشناوي في مران الأهلي
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علي نبوي
 
خاض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وأدى الشناوي تدريباته التأهيلية منفردا بالجري حول الملعب، بعدما عاد من المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي سوازيلان بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
المزيد عن: مران الأهلي كورة رياضة دوري أبطال أفريقيا الشناوي
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