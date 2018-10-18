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جلسة بين كارتيرون ولاعبي الأهلي قبل مران اليوم

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:29 م
جلسة بين كارتيرون ولاعبي الأهلي قبل مران اليوم
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علي نبوي
 
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي فريقه على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك قبل انطلاق المران المسائي اليوم الخميس.

وحرص كارتيرون خلال هذه الجلسة على التحدث مع لاعبيه على أهمية المرحلة المقبلة، بداية من مباراة وفاق سطيف الجزائري، وضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة الإياب.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
المزيد عن: كورة كارتيرون رياضة دوري أبطال أفريقيا الاهلي
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