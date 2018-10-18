جينيسيس تقدم لـ"G70 2019" أول لوحة عدادات ثلاثية الأبعاد

أعلنت جينيسيس عن توفير أول لوحة عدادات الكترونية ثلاثية الأبعاد قياس 12.3 إنش خصيصاً لسيارتها الجديدة G70 2019, حيث ستكون هذه العدادات الرقمية الجديدة حصرية لفئة الـ V6 سعة 3.3 لتر ثنائي التيربو والتي ستبدأ جينيسيس بتوفيرها للسوق الكوري فقط.





ويمكنك إختيار نمط عرض المعلومات سواء 3D أو 2D. بالإضافة الى امكانية إختيار 3 تصاميم لعدادات القيادة وهي: “modern”, “space”, “edge” بالإضافة الى ظهور وضعيات القيادة المختلفة على السيارة وهي:Comfort”, “Sport” “Smart”, “ECO” ,“Custom.



