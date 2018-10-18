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جينيسيس تقدم لـ"G70 2019" أول لوحة عدادات ثلاثية الأبعاد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:26 م
جينيسيس تقدم لـG70 2019 أول لوحة عدادات ثلاثية الأبعاد
G70 2019
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أعلنت جينيسيس عن توفير أول لوحة عدادات الكترونية ثلاثية الأبعاد قياس 12.3 إنش خصيصاً لسيارتها الجديدة G70 2019, حيث ستكون هذه العدادات الرقمية الجديدة حصرية لفئة الـ V6 سعة 3.3 لتر ثنائي التيربو والتي ستبدأ جينيسيس بتوفيرها للسوق الكوري فقط.

ويمكنك إختيار نمط عرض المعلومات سواء 3D أو 2D. بالإضافة الى امكانية إختيار 3 تصاميم لعدادات القيادة وهي: “modern”, “space”, “edge” بالإضافة الى ظهور وضعيات القيادة المختلفة على السيارة وهي:Comfort”, “Sport” “Smart”, “ECO” ,“Custom.

حيث تستطيع هذه الشاشة التفاعل مع السائق وعرض التنبيهات الضوئية والصوتية بأشكال و صور مختلفة تجعل منها أكثر عصرية و ذكاء.
جينيسيس تقدم لـ"G70 2019" أول لوحة عدادات ثلاثية الأبعاد
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