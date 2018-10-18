التفاصيل الأولى لحفل زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس

يستعدّ الثنائي الرومانسي بريانكا شوبرا، ونيك جوناس، لدخول القفص الذهبي في شهر نوفمبر المقبل، بعد قصّة حب عاصفة وخطوبة شغلت روّاد مواقع التواصل الاجتماعي برومانسيّتها.

مراسم حفل الزفاف، وبحسب موقع، ستقام منتصف تشرين الثاني نوفمبر المقبل، في فندق قصر "أويد باهوان"، بولاية راجستان الهندية، وهو واحد من أكثر الفنادق الفخمة في الهند، ولن تقلّ هذه الحفلة ضخامةً وفخامة عن حفل الخطوبة الذي أقيم في الهند منذ فترة.

وقرّر النجمان ألّا يزيد عدد المدعوّين عن 200 شخص، حيث ستضم لائحة المدعوين أفراد الأسر والأصدقاء المقرّبين فقط، وأضافت مصادر مطلعة للموقع نفسه أنّه سيكون هناك حفل زفاف خاص ببريانكا في منزلها الثاني في نيويورك مع صديقاتها في هوليوود، حيث ستنضمّ إليها العديد من نجمات هوليوود.

يُشار إلى أنّ نيك وبريانكا كانا قد التقيا للمرّة الأولى في أيار (مايو) 2017 عندما حضرا معاً حفل The Met Gala، وبدأت بعد ذلك مواعيد الغرام بينهما، إلى أن أعلنا ارتباطهما في آب (أغسطس) من العام نفسه.