"صراحة" تجلب ميزة جديدة ينتظرها المستخدمين

وصلت تحديثات جديدة لخدمة صراحة المعروفة بشكل واسع لكونها تقدم مزايا إبداء الآراء حول أشخاص أخرين بكل صراحة ودون معرفة صاحب المصارحة، وهو ما يعني احتواء الكلام على موضوعية أكبر وحرية في ابداء وجهات النظر.





وبينما كان التطبيق يتمحور حول إبداء الآراء حول المستخدم نفسه، فإن التحديثات الجديدة ستتيح إمكانية بإداء الرأي والمصارحة ضمن مواضيع عامة يقوم الشخص باختيارها؛ وهذه المواضيع تندرج تحت الكتب، الألعاب، الصحة، الأفلام، الأماكن، تطوير الذات، الرياضة، والتكنولوجيا. أي أن أي شخص بإمكانه وضع سؤال حول إحدى الموضوعات السابقة واستقبال مصارحة حولها.



