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بوتين: واشنطن تتحمل مسؤولية اختفاء خاشقجي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:20 م
بوتين: واشنطن تتحمل مسؤولية اختفاء خاشقجي
بوتين
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا قبل تخريب العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

 

واعتبر الرئيس الروسي، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة "فالداي"، اليوم الخميس، أنه توجد مسؤولية على عاتق الولايات المتحدة في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي لأنه عاش في الولايات المتحدة.

 

وقال بوتين: "لقد عاش في الولايات المتحدة.. لم يعيش في روسيا، إنما في الولايات المتحدة.. وبهذا المعنى، بالطبع، تتحمل الولايات المتحدة بعض المسؤولية عما حدث لها.

 

وأضاف بوتين: "لا يمكننا إفساد العلاقة مع السعودية ما لم تكن لدينا حقائق ملموسة"، مشيرا إلى أن "اختفاء خاشقجي أمر مؤسف قطعا لكننا بحاجة لفهم ما حدث".

 

واختفى الصحفي السعودي خاشقجي، الذي كان يعمل ككاتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017، في تركيا في 2 أكتوبر بعد أن دخل مبنى القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول.

 

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