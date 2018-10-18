بث مباشر مباراة الحزم والقادسية | kora on line | kora ilve | kora star | coolkora

يلتقي فريقي الحزم والقادسية في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الخميس 18 اكتوبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الاسبوع السادس من بطولة دورى المحترفين السعودى.

معلومات عن المباراة:

يدخل كلا من الفريقين اللقاء وهو يسعى الى تحقيق افضل النتائج الايجابية لتحسين الترتيب فى جدول البطولة حيث يتواجد فريق الحزم فى المركز العاشر ويمتلك خمسة نقاط الى الان.

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ويتواجد فريق القادسية فى المركز الثانى عشر ويمتلك رصيد 4 نقاط حتى الان.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة القادسية والحزم في الخامسة وربع مساء بتوقيت القاهرة السادسة وربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية، KSA SPORTS 2

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