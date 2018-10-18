يلتقي فريقي الحزم والقادسية في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الخميس 18 اكتوبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الاسبوع السادس من بطولة دورى المحترفين السعودى.

معلومات عن المباراة:

يدخل كلا من الفريقين اللقاء وهو يسعى الى تحقيق افضل النتائج الايجابية لتحسين الترتيب فى جدول البطولة حيث يتواجد فريق الحزم فى المركز العاشر ويمتلك خمسة نقاط الى الان.

ويتواجد فريق القادسية فى المركز الثانى عشر ويمتلك رصيد 4 نقاط حتى الان.

يلا شوت | yalla shoot | بث مباشر مباراة الحزم والقادسية | اهم مباريات اليوم |KORA LIVE | كورة ستار

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة القادسية والحزم في الخامسة وربع مساء بتوقيت القاهرة السادسة وربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية، KSA SPORTS 2

يلا شوت | yalla shoot | بث مباشر مباراة الحزم والقادسية | اهم مباريات اليوم |KORA LIVE | كورة ستار

مشاهدة مباراة الحزم والقادسية من هنا ...