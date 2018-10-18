المهندسين العسكريين ينفذون مشروع امتداد محور المشير طنطاوي

تقوم إدارة المهندسين العسكريين بإنشاء مشروع امتداد محور المشير طنطاوي غربا حتى كوبري أكتوبر، و‏في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبناء على تعليمات اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين لذا..

‏في ضوء قيام إدارة المهندسين العسكريين بإنشاء مشروع امتداد محور المشير طنطاوي غربا حتى كوبري أكتوبر (شارع امتداد رمسيس)، الأمر الذي يتطلب غلق شارع امتداد رمسيس من تقاطعه مع شارع أفريقيا حتى شارع الشركات على أن تكون التحويلات المرورية كالأتي:

أولا: ‏القادم من كوبري أكتوبر ويرغب في استكمال السير إلى محور الشهيد وصولا للطريق الدائري: يتم تحويل حركة المرور يسارا بشارع الخليفة القاهر فيمينا محور الشهيد واستكمالا وصولا للطريق الدائري (تحويل محور الشهيد بالوصلة من تقاطعة مع شارع الشركات حتى شارع الخليفة القاهر إلى اتجاه واحد من الخليفة القاهر إلى شارع الشركات).

ثانيا: القادم من محور الشهيد من الدائري ويرغب في استكمال السير إلى شارع الخليفة القاهر وصولا لكوبري أكتوبر: يسلك يمينا شارع البترول فيسارا شارع الخليفة القاهر واستكمال السير بالخليفة القاهر فيمينا امتداد رمسيس وصلا لكوبري أكتوبر أو يسارا محور الشهيد فالطريق الدائري، عكس اتجاه الحركة بشارع الشهيد بالوصلة من تقاطعة مع شارع الخليفة القاهر وحتى تقاطعة مع ش البترول ليصبح اتجاه واخد للقادم من الخليفة القاهر تجاه مناطق المقطم والقاهرة الجديدة.

على أن يتم بدء التحويلات المرورية من يوم الجمعة الموافق 19 / 10/ 2018م ولمدة أربعة أشهر.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة اَي كثافات مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.