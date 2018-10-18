يلتقي فريقي الحزم والقادسية في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الخميس 18 اكتوبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الاسبوع السادس من بطولة دورى المحترفين السعودى.

معلومات عن المباراة:

يدخل كلا من الفريقين اللقاء وهو يسعى الى تحقيق افضل النتائج الايجابية لتحسين الترتيب فى جدول البطولة حيث يتواجد فريق الحزم فى المركز العاشر ويمتلك خمسة نقاط الى الان.

KSA Sports – شاهد مباراة الحزم والقادسية بث مباشر HD السعودية الرياضية

ويتواجد فريق القادسية فى المركز الثانى عشر ويمتلك رصيد 4 نقاط حتى الان.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة القادسية والحزم في الخامسة وربع مساء بتوقيت القاهرة السادسة وربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية، KSA SPORTS 2

KSA Sports – شاهد مباراة الحزم والقادسية بث مباشر HD السعودية الرياضية

مشاهدة مباراة الحزم والقادسية من هنا ...