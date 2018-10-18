القاهرة للكهرباء تنفذ مشروع تعديل مسارات تحويلات المرافق

تقوم القاهرة للكهرباء بتنفيذ مشروع تعديل مسارات تحويلات المرافق لمشروع التغذية الكهربائية، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبناء على تعليمات اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين لذا..

‏نحيط علم سيادتكم ‏بأنه تقدمت ‏‏شركة ‏شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - الادارة العامة لشبكات العباسية، تقدمت بطلب للحصول على تصريح لتنفيذ مشروع تعديل مسارات تحويلات المرافق لمشروع التغذية الكهربائية الى مبنى كلية الشرطة بالعباسية، وطلب من اثنين كابل من محطة محولات العباسية، واثنين كابل من محطة محولات الجبل الأخضر إلى مبنى كلية الشرطة على أن يتم تنفيذ الأعمال عن طريق الحفر المكشوف ‏بعرض 60 سم وعمق 80 سم بالشوارع التالية:

‏المسار الأول: من محطة محولات العباسية بشارع الأمير قرقماش وقطع شارع صلاح سالم من أسفل كوبري الفردوس بالاتجاهين فيمينا ما بين نفق الفردوس، وحديقة الفردوس فبطئ شارع صلاح سالم وصولا مع قطع شارع المستشفى اليوناني، وشارع المساحة الجيولوجية فأعلى الرصيف بطريق صلاح سالم فيسارا شارع السكة البيضاء مع قطع شارع السكة البيضاء، عند تقاطعه مع شارع فخري عبد النور واستكمالا على الرصيف بشارع فخري عبد النور وصولا لكلية الشرطة بالعباسية.

المسار الثاني: ‏من محطة محولات الجبل الأخضر شارع عمر بن الخطاب مع قطع شارع محور الأوتوستراد بالاتجاهين فيمينا أعلى الرصيف فيسارا شارع امتداد السكة البيضاء، وصولا الى محور صلاح سالم مع تنفيذ القطع العرضي بمحور صلاح سالم بالاتجاهين والربط مع أعمال الحفر بشارع السكة البيضاء وصولا لكلية الشرطة.

وسيتم التنفيذ على عدة مراحل على النحو التالي:

المرحلة الأولى: تنفيذ 4 عدايات (صلاح سالم من أسفل كوبري الفردوس بالاتجاهين شارع المستشفى اليوناني، شارع المساحة الجيولوجية، شارع السمة البيضاء لمدة ليلة واحدة فقط من الساعة 12.05 صباحا حتى الساعة 7صباحا وسيتم إعادة الشئ لأصلة.

المرحلة الثانية: تتضمن عدد من المراحل الفرعية كل مرحلة فرعية لمسافة 500 متر ولمدة ثلاث أيّام، سيتم تنفيذ الأعمال من الاتجاهين أعلى الأرصفة أمام كلية الشرطة بالعباسية بالتوازي مع أعمال الحفر ببطئ محور صلاح سالم وذلك لمدة 50 يوم في الفترة من 18/ 10 /2018م وحتي يوم 5/ 12 / 2018م .

وسوف تقوم الادارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المروريه اللازمة لمواجهة اَي كثافتها مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة وستقوم الشركة المنفذة للمشروع‏من محطة محولات الجبل الأخضر شارع عمر بن الخطاب قبل شارع باتجاه هين يا منى على الرصيف الشارع سكر بيضة وصولا إلى محور بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.