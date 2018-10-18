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"عابد" يطالب بتشريع لإصلاح منظومة الموظف الحكومي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:03 م
عابد يطالب بتشريع لإصلاح منظومة الموظف الحكومي
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إسلام شعراوي
 
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد في مصر لا ينصلح حاله إلا بعد تعاون وتكاتف سلطات الدولة الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية.


وأضاف "عابد"، خلال فعاليات المنتدى البرلماني الأول للحزب بمدينة شرم الشيخ، انه يجب أن يكون هناك تشريع لإصلاح منظومة الموظف الحكومي كجزء من علاج الاستثمار، مع تغيير الثقافة تجاه المستثمر وتطوير السلوكيات.


وتابع أن مصر في حاجة ضرورية لزيادة الإنتاج والتصدير وخاصة بعد استقرار الأوضاع في مصر على كافة المستويات، معلنا عن مبادرة للتوعية بأهمية المستثمر والسائح وطرق معاملتهم.
"عابد" يطالب بتشريع لإصلاح منظومة الموظف الحكومي
"عابد" يطالب بتشريع لإصلاح منظومة الموظف الحكومي
المزيد عن: مصر مجلس النواب علاء عابد الموظف الحكومي
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