أزمة في المنتخب بسبب ودية نوفمبر

يواجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، أزمة فنية قبل خوض مواجهة ودية نهاية نوفمبر المقبل استعدادًا لبطولة الإمم الإفريقية.





وتأتي الأزمة بعد التأكد من غياب اللاعبين المحترفين عن المواجهة، باعتبارها مباراة خارج الأجندة الدولية، وهو ما يصعب تنازل الأندية في الدوريات المختلفة عن اللاعبين، والسماح لهم فقط بمباريات الفيفا، والتي ستنطلق في شهر مارس المقبل.





وكان أجيري، طالب بخوض ثلاثة مواجهات ودية قوية بأوروبا عقب مواجهة تونس، استعدادًا لبطولة الإمم الإفريقية العام المقبل.





ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة تونس، يوم 16 نوفمبر المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، بمباراة تحصيل حاصل بعد تأكد صعود المنتخبين للإمم الإفريقية المقرر لها بالكاميرون منتصف العام المقبل.



