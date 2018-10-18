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بوتين: جميع الأحداث المأساوية بدأت من المدارس الأمريكية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:05 م
بوتين: جميع الأحداث المأساوية بدأت من المدارس الأمريكية
بوتين
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وكالات
 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى فالداي، اليوم الخميس 18 أكتوبر، إن مأساة كيرتش ناجمة عن العولمة، بما في ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد بدأت جميع الأحداث المأساوية من المدارس الأمريكية.

 

فقد صرح بوتين: "هذه المأساة نتيجة العولمة. إننا نرى على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت مجموعات كاملة، تم إنشاؤها بعد بدء الأحداث المأساوية في مدارس الولايات المتحدة".

 

وأشار الرئيس الروسي إلى افتقار الانترنت بالمحتوى الجيد للشباب.

 

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