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بيراميدز خارج تصويت الجمعية العمومية للجبلاية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:04 م
بيراميدز خارج تصويت الجمعية العمومية للجبلاية
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محمد الصو
 
بات في حكم المؤكد عدم مشاركة نادي بيراميدز سبورت، في التصويت خلال الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، والمقرر إقامتها خلال يومي 30,31 أكتوبر الجاري.

ويأتي استبعاد بيراميدز، من التصويت لعدم إمتلاكه لمجلس إدارة مدرج في كشوفات الجبلاية، عقب تغير اسمه من نادي الأسيوطي، وبيعة إلى مستثمرين سعودين منذ إنطلاق الموسم.

واشترط مسؤولو الجبلاية، عقد بيراميدز جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة للنادي، خلفًا للراحل محمود الأسيوطي، حتى يكون له حق المشاركة في أي جمعية للاتحاد المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، دعا إلى عقد جمعية عمومية غير عادية نهاية أكتوبر الجاري، للتصويت على اللائحة وإجراء انتخابات تكميلية على عضوية كلًا من حازم وسحر الهواري، والصادر ضدهما أحكام قضائية.

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