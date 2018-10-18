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رابط بث مباشر HD مباراة القادسية والحزم اليوم بث مباشر HD مباراة القادسية ضد الحزم اليوم YALLASHOOT

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:55 م
رابط بث مباشر HD مباراة القادسية والحزم اليوم بث مباشر HD مباراة القادسية ضد الحزم اليوم YALLASHOOT
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رابط بث مباشر HD مباراة القادسية والحزم اليوم بث مباشر HD مباراة القادسية ضد الحزم اليوم YALLASHOOT

تابع مع الفجر الرياضي البث المباشر لمباراة كرة القدم بين الحزم و القادسية في لقاء صعب وقوي بين الفريقين، فهل ينجح في إعادة الإنتصارات من جديد بعد الخسارة الماضية ضد نادي النصر، بينما يأمل القادسية في الإستيقاظ من فترة السقوط التي يعيشها.

تعود منافسات الدوري السعودي للحياة بعد فترة التوقف الدولي يوم الخميس 18 أكتوبر 018 ميلادياً، الموافق 9 صفر 1440 هجرياً، وستكون البداية بمواجهة بين الحزم والقادسية، ثم الوحدة والفيحاء.
رابط بث مباشر HD مباراة القادسية والحزم اليوم بث مباشر HD مباراة القادسية ضد الحزم اليوم YALLASHOOT

يحتل النصر صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 15 نقطة، يليه الأهلي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثالث، أما المركز الرابع فيتنازع عليه الشباب والمارد الأحمر برصيد 9 نقاطٍ لكلٍ منهما، لكن الفريق الصاعد حديثاً متقدماً على الليث الأبيض بفارق الأهداف.

موعد مباراة القادسية والحزم في الدوري السعودي:-
الخميس 18 أكتوبر 2018 ميلادياً،
9 صفر 1440 هجرياً،
18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت مصر 
رابط بث مباشر HD مباراة القادسية والحزم اليوم بث مباشر HD مباراة القادسية ضد الحزم اليوم YALLASHOOT

التغطية المباشرة تتيح لك متابعة كل اللحظات المهمة فور حدوثها 

القنوات الناقلة لمباراة القادسية والحزم:-
من المرتقب أن تنقل قنوات مثل السعودية الرياضية، مباراة الحزم والقادسية، وذلك لأن هذه القنوات هي صاحبة الحقوق الحصرية للنقل الفضائي، وبالتالي، سيكون علي العرب مشاهدة القناة، لمتابعة اللقاء

رابط بث مباشر HD مباراة القادسية والحزم اليوم بث مباشر HD مباراة القادسية ضد الحزم اليوم YALLASHOOT

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