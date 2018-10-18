عكاظ - السعودية | وزارة الدفاع تكشف حقيقة لقاء "الرويلي" برئيس الأركان الإسرائيلي

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أكد مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن لقاء جمع بين رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي ورئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال قادي آيزنكوت.





وأشار المصدر، إلى أن "الرويلي" شارك في اجتماع دولي لرؤساء أركان الدفاع المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية - واشنطن - قاعدة أندروز الجوية، لمناقشة مواجهة جماعات التطرف العنيف، بمشاركة 81 دولة خلال الفترة من 15-16 أكتوبر 2018.





وتخلل الاجتماع عشاء رسمي لجميع المشاركين على شرف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وتبعه في اليوم التالي المؤتمر الرئيس في قاعدة أندروز الجوية، وهذا الخبر عارٍ عن الصحة ولم يتم خلال الاجتماع أي لقاء ثنائي بين الطرفين.