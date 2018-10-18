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بوتين: بدأنا عملياتنا العسكرية بسوريا بسبب التهديد الإرهابي العالمي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:57 م
بوتين: بدأنا عملياتنا العسكرية بسوريا بسبب التهديد الإرهابي العالمي
بوتين
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وكالات
 

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية الروسية بدأت في سوريا بسبب التهديد الإرهابي العالمي الذي كان يهدد روسيا والدول الأخرى. وجاء تصريح بوتين خلال كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة "فالداي".

 

وقال بوتين خلال الاجتماع " الإرهاب بالنسبة للعالم وخاصة روسيا يعتبر تهديدا خطيرا، لذلك اتخذنا القرار الصائب ببدء العمليات العسكرية في سوريا".

 

وتابع قائلا " روسيا ليست فقط التي ستعاني من هذا الإرهاب بل هناك دول مجاورة لسوريا يهددها الإرهاب ومنها أفغانستان".

 

وأضاف بوتين روسيا عموما لم تنتصر على الإرهاب عالميا لكن نحن وجهنا له ضربة كبيرة وأضرار وهذا ما أدى إلى تغيير الوضع بشكل جذري في روسيا".

 

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