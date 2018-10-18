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الزمالك يفاوض مدافع إنبي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:52 م
الزمالك يفاوض مدافع إنبي
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هاني عصام
 
فتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات مع أحمد عبد العزيز لاعب فريق إنبي للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لسد النقص الموجود في الجبهة اليسرى للفريق.

ويتبع مسئولو الزمالك سياسة حاليًا تعتمد على التحرك في أكثر من إتجاه والمفاوضات مع أكثر من لاعب بنفس المركز لحين التوصل مع إتفاق مع أحدهما، حيث تأتي الأولوية للزمالك في الجبهة اليسرى لمحمد عبد الشافي لاعب فريق أهلي جدة السعودي لكن موقف اللاعب لازال صعبًا بسبب رفضه العودة لمصر.

الطريف في الأمر أن خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك سبق وقام بترشيح أحمد عبد العزيز للتعاقد معه مطلع الموسم الجاري وفضله عن بهاء مجدي الوافد من صفوف الإسماعيلي لكن إدارة الزمالك تمسكت بالتعاقد مع بهاء مجدي وقتها بسبب وجوده بنادي جماهيري وهو الإسماعيلي وصرفوا النظر عن صفقة عبد العزيز.

وجاء ظهور مجدي بمستوى متواضع وعدم قدرة أحمد أبو الفتوح على تحمل ضغط المباريات ونقص الخبرات لديه ليدفع مسئولو الزمالك للبحث عن ظهير أيسر جديد في ميركاتو الشتاء وسرعة حل الأزمة والثغرة الموجودة في الجبهة اليسرى للفريق.

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