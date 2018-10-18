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الزمالك يعسكر في "برج العرب" استعدادا للإنتاج الحربي والاتحاد السكندري

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:48 م
الزمالك يعسكر في برج العرب استعدادا للإنتاج الحربي والاتحاد السكندري
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أحمد الهواري
 
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس انتظام الفريق في معسكر لمدة ستة أيام ببرج العرب قبل مباراتي الانتاج الحربي في دور الـ16 لكأس مصر المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، والاتحاد السكندري في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية، والتي ستقام في السابع والعشرين من الشهر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب. 

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكره يوم الإثنين المقبل استعدادا للقاء الانتاج ويستمر الفريق لحين خوض مباراة الاتحاد في البطولة العربية، على أن يخوض تدريباته على ملعب برج العرب.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس على ملعب النادي ، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 5 أيام ، بعد الفوز على فريق مركز شباب منية سمنود بدور ال 32 لبطولة الكاس والصعود لدور الـ 16 للبطولة .
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