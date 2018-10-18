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الخطيب يعقد جلسة خاصة مع مدرب الأهلي.. تعرف على السبب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:47 م
الخطيب يعقد جلسة خاصة مع مدرب الأهلي.. تعرف على السبب
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علي نبوي
 

يعقد محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا هاما الآن مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، لمناقشة عددا من الملفات الهامة.


ويبحث يوسف مع بيبو عددا من الملفات الهامة وفي مقدمتها الاستعداد والترتيب للمباراة المقبلة أمام وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


كما يناقش يوسف مع بيبو ملف الصفقات المطلوبة للتدعيم صفوف الفريق الأول في يناير المقبل، والراحلين عن الفريق.

المزيد عن: يوسف كورة رياضة دوري أبطال أفريقيا الخطيب الاهلي
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