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طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:46 م
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن
كفتة مشوية
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المقادير
نصف كيلو من اللحمة المفرومة ويكون بها نسبة من الدهون 20%
بصلة مبشورة ويتم تصفية الماء منها والأحتفاظ بماء البصل جانباً
بهارات لحمة +معلقة ملح +معلقة زيت كبيرة +فلفل أسود

طريقة التحضير
نقوم بأحضار وعاء عميق ثم نقوم بوضع اللحم المفروم

ثم نقوم بوضع جميع المقادير على اللحمة ونقوم بأعادة مزجها بواسطة الكبة مرة أخرى

نقوم بوضع خلطة الكفتة فى الثلاجة لمدةنصف ساعة .

وبعد ذلك نقوم بتصنيع الكفتة على السيخ بعد دهن اليد بماء البصل

ثم نقوم بأدخال الكفتة الفرن لمدة 20 دقيقة ونقوم بوضع قطع فحم مشتعل داخل الفرن حتى يعطى رائحة الشوى.

تقدم ساخنة فى طبق به بقدونس مفروم ومعاها سلطة طحينة .
المزيد عن: مكونات مقادبر كفتة كتشينو طريقة عمل المطبخ الطبخ
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