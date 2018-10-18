ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جمارك قناة السويس تضبط سيارة محملة ببضائع أجنبية غير خالصة الرسوم

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:44 م
جمارك قناة السويس تضبط سيارة محملة ببضائع أجنبية غير خالصة الرسوم
سيارة البضائع
طباعة
هبه عبد الحفيظ
 

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية بمنفذ الرسوم الجمركي.


فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمنفذ الشاحنات الجمركي من ضبط هاني . ح. ع، مواليد 1985، سائق، مقيم بحي الزهور ببورسعيد، حال قيادته السيارة رقم (12667 نقل بورسعيد) محملة بمخلفات بلاستيكية، وأخفى ضمن حمولتها (كمية كبيرة من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية وزنت 2.5 طن مخبأة أسفل حمولة السيارة).

 

  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المزيد عن: قناة السويس غير خالصة الرسوم سيارة محملة ببضائع أجنبية جمارك قناة السويس اخبار الحوادث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
x
17:15
القادسية
الوحدة
x
17:35
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
x
15:00
الانتاج الحربي
النجوم
x
18:00
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 3:01:43 PM