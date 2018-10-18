جمارك قناة السويس تضبط سيارة محملة ببضائع أجنبية غير خالصة الرسوم

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية بمنفذ الرسوم الجمركي.





فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمنفذ الشاحنات الجمركي من ضبط هاني . ح. ع، مواليد 1985، سائق، مقيم بحي الزهور ببورسعيد، حال قيادته السيارة رقم (12667 نقل بورسعيد) محملة بمخلفات بلاستيكية، وأخفى ضمن حمولتها (كمية كبيرة من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية وزنت 2.5 طن مخبأة أسفل حمولة السيارة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.