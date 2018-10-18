وزير الشباب يوافق على إطلاق الموسم الثاني لـ "عباقرة الجامعات"

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إطلاق الموسم الثاني لبرنامج "عباقرة الجامعات" بمشاركة 32 جامعة حكومية وخاصة، بالتعاون مع قناة "القاهرة والناس" خلال الفترة من شهر نوفمبر 2018 حتى يناير 2019.





و يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، على دعم المواهب في مختلف المجالات، والتي تسهم في رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على القراءة والاطلاع في مختلف المعارف، وإيجاد آليه جديد للتواصل الإيجابي بين الطلبة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية.





ويعتبر البرنامج فكرة وتقديم الروائي عصام يوسف مقدم برنامج "العباقرة" على قناة القاهرة والناس، وقد حصلت جامعة القاهرة على المركز الأول علي مستوي الجامعات خلال منافسات النسخة الأولي لبرنامج "عباقرة الجامعات" العام الماضي، حيث تضمنت مجالات التنافس "الجغرافيا، التاريخ، الفن، العلوم، الآداب، معلومات عامة، رياضة، قدرات ذهنية...الخ".





وتجدر الإشارة إلى أن برنامج (عباقرة الجامعات) في الموسم الأول تم تنفيذه بمشاركة جامعات (القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، دمياط، قناة السويس، المنصورة، جنوب الوادي، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، كفر الشيخ، بنها، بورسعيد، المنوفية، طنطا، سوهاج، السويس، السادات، حلوان، النهضة، سيناء، الأهرام الكندية، البريطانية، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، 6 أكتوبر، MSA، الروسية، الفرنسية، هليوبوليس، النيل).



