"الخياط" يشارك في المؤتمر الإقليمى الأول بجيبوتى





يشارك الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة النيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في المؤتمر الإقليمى الأول بجيبوتى حول "الامكانيات والفرص بقطاع الطاقة المتجددة " خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر والمنعقد تحت رعاية رئيس جيبوتى.





أوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة،أن فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول حول الطاقة المتجددة تبدأ يوم 21 أكتوبر 2018 والذى يصادف اليوم العالمى للطاقة ، مضيفا أنه سيتم خلال المؤتمر عقد عدد من الجلسات لتبادل الخبرات وتبادل وجهات النظر من أجل التحول إلى الطاقات المتجددة وجلب فوائد اقتصادية كبيرة إلى دول المنطقة وتعزيز أمن الطاقة.





واشار إلى أن الجلسات ستشهد مداخلات من قبل متحدثين رفيعى المستوى ولهم خبرات مشهودة في مجال الطاقة المتجددة، كما سيتم عقد ورش عمل لبحث القضايا ذات الصلة مع المتخصصين الدوليين والشركات العالمية المتخصصة والجهات المانحة



