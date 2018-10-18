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أحمد فهمي يتشاجر مع جمهوره على "إنستجرام" بسبب خطيبته (صورة)

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:41 م
أحمد فهمي يتشاجر مع جمهوره على إنستجرام بسبب خطيبته (صورة)
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محمد النجدي
 

دخل الفنان أحمد فهمي، في مشاجرات مع عدد من متابعي صفحته الخاصة عبر موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، بسبب تعليقاتهم على صورته مع خطيبته الفنانة هنا الزاهد.

 

ورد أحمد على أحد المتابعين الذي قال علق على الصورة قائلًا: "اي يا هنا انتي تستاهلي حد أحسن منه بكتير"، ليرد "فهمي قائلًا: "وأنت مال أهلك".

أحمد فهمي يتشاجر مع جمهوره على "إنستجرام" بسبب خطيبته (صورة)
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