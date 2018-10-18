عاجل.. أيمن عبدالعزيز مدربا للزمالك خلفا لأمير عزمي

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتعيين أيمن عبد العزيز مدربا مساعد بالفريق الأبيض خلفا لأمير عزمي مجاهد الذي تقدم باستقالته من الجهاز الفني اليوم، لأسباب خاصة.





ومن المقرر أن يبدأ أيمن عبد العزيز مهام عمله اليوم بعد تولي المنصب رسميا بعد موافقة الإدارة على رحيل أمير عزمي مجاهد عن الجهاز الفني.





ويستعد الزمالك للقاء الانتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.