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القبض على عاطلين سرقوا موظفة أوربية بالمعادي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:22 م
القبض على عاطلين سرقوا موظفة أوربية بالمعادي
المتهمان
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هبه عبد الحفيظ
 
ألقى ضباط مباحث المعادي القبض على عاطلين سرقوا موظفة أوربية بالمعادي.

تلقى قسم قسم شرطة المعادي من تارا سيمبون،ـ تحمل إحدى الجنسيات الأوربية، 38 سنة، موظفة بأنها حال سيرها مترجلة بمنطقة سكنها بشارع 18 فوجئت بدراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها (2 هاتف محمول، مبلغ مالي 1500 جنيه، مفاتيح الشقة سكنها، بعض متعلقاتها الشخصية).
 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من شريف أ، 20 سنة، عاطل، ومحمد م، 19 سنة، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" ملك المتهم الأول والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.


بمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة البخارية تم بإرشادهما ضبط المسروقات، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولي عليه على متطلباتهما الشخصية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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