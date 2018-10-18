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تحية للمجر فى حفل السيمفونى بالأوبرا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:14 م
تحية للمجر فى حفل السيمفونى بالأوبرا
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أحمد رمضان متولي
 
يواصل أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلاته فى موسمه الجديد الذى يحمل عنوان "ستون عاما من العطاء والتميز" فيقام فى الثامنه مساء السبت ٢٠ أكتوبر حفلأ بعنوان "تحية للمجر" بقيادة المايسترو المجرى إستيفان دينيس ومشاركة صوليست الفلوت المجري بيتر أولا وصوليست البيانو المصرى محمد شمس.

يتضمن برنامج الحفل باقة من اشهر المؤلفات المجرية واجمل الأعمال التى كتبت خصيصا لالتى الفلوت والبيانو منها إفتتاحية هونيادى لاتسلو "فرتس إركل" ، فانتازي باستورال مجريه للفلوت والأوركسترا "فرانس دوبلر"، كونشرتو البيانو والأوركسترا رقم ١ "فرانز ليست" والسيمفونية السابعه التى يطلق عليها (الثورة) " لاتسلو لاتشتا ".

ومن الجدير بالذكر أن المايسترو إيفان دينيس ولد فى بودابست عاصمة المجر وتعلم العزف على البيانو والقيادة فى جامعة فرانز ليست للموسيقى كما حصل على منحة دراسية من جامعه وين للموسيقى ، ويحل إيفان ضيفا دائما فى أكبر القاعات الموسيقية فى العالم حيث قام بالكثير من الجولات الفنية الناجحه فى وارسو، موسكو، براغ، بكين، لوكسمبورج وبرلين . كما انه لم يعرف كقائد أوركسترا فحسب بل عرف كذلك كمؤلف موسيقى فله العديد من المؤلفات الشهيره وقد سجل عدة البومات موسيقيه متميزه وله تسجيلات فى المحطات الأذاعية المجريه منها راديو بودابست ، بريمن و بافاريا.

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