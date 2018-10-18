مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا يعلن نيته ترك منصبه نهاية نوفمبر

أعلن مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا للشؤون الإنسانية يان إيجلاند، نيته ترك منصبه نهاية نوفمبر.

وقال ايجلاند في مؤتمر: "قررت ترك منصبي في نوفمبر، عندما مدد عقدي، وهذا من باب الصدفة ان دي ميستورا ايضا يغادر منصبه نهاية نوفمبر. اتمنى ان يستمر العمل بعد رحيلنا".

كما رحب ايجلاند بإعطاء روسيا وتركيا وقتا إضافية لتنفيذ اتفاق إدلب في سوريا.

وقال إيجلاند "الروس والأتراك أشاروا أن وقتا إضافيا سيعطى لتنفيذ اتفاقية إدلب. سيكون هناك وقت للدبلوماسية، وهذا مريح بالنسبة لنا".