"التنمية العماني" يمنح قروضاً تتجاوز الثلاثين مليون ريال للمرأة العمانية





بلغ عدد القروض التي منحها بنك التنمية العُماني للمرأة العُمانية في الفترة من 2009 إلى النصف الأول من عام 2018 (9027) مشروعا تنمويا في القطاعات الإنتاجية والخدمية وفي كافة القطاعات‏ الإقتصادية ، بقيمة ثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانين وثلاثمائة وثمانية وخمسين ريالا عمانيا وذلك في إطار الجهود التي يبذلها بنك التنمية العُماني لتشجيع المرأة العُمانية للإستثمار في القطاعات الإقتصادية وتمكينها من ممارسة الأعمال الذاتية والحرة ، لتواكب بذلك الخطط الحكومية الهادفة إلى تشجيع المرأة لممارسة الأعمال.





وأشارت الإحصائيات التي أعلنها بنك التنمية العُماني بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العُمانية الذي يصادف السابع عشر من أكتوبر من كل عام إلى أن قطاع الصناعة استحوذ على المرتبة الأولى في عدد القروض التي مُنحت للمرأة في كافة محافظات السلطنة إذ بلغ عددها 5775 قرضا صناعيا بقيمة سبعة عشر مليونا وثمانية وستين ألفا وثلاثمائة وسبعة وعشرين ريالا عمانيا.





وجاء قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية من حيث عدد القروض التي منحها البنك للمرأة إذ بلغ عددها 2056 قرضا بقيمة تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائتين وخمسة ريالات عمانية.





في حين جاء قطاع الخدمات العامة والمهنية في المرتبة الثالثة التي منح البنك بموجبها قروضا للمرأة بلغت 755 قرضا بقيمة مليونين واربعمائة وسبعة وستين الفا ومائتين وستة عشر ريالا عمانيا.





أما في قطاع التعليم فقد بلغ عدد القروض التي مُنحت للمرأة 348 قرضا بقيمة مليون وستمائة وسبعة وتسعين ألفا واربعمائة وستة وخمسين ريالا عمانيا.





وبلغ عدد المشروعات الصحية التي مُنحت للمرأة لإقامة مشروعات طبية 22 قرضا بقيمة تسعة وستين ألفا وستمائة واثنين وثمانين ريالا عمانيا.





أما الثروة السمكية فقد بلغ عدد المشروعات التي مولها البنك للمرأة 19 مشروعا بقيمة ستين ألفا وستمائة واثني عشر ريالا عمانيا.





ومن حيث توزيع القروض التي مُنحت للمرأة العُمانية على مستوى المحافظات فقد جاءت محافظة ظفار في المرتبة الأولى بعدد 2620 قرضا بقيمة تسعة ملايين وثمانية وعشرين ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانين ريالا عمانيا.





وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية في عدد القروض التي منحها البنك بعدد 1772 قرضا أما محافظة جنوب الباطنة فجاءت في المرتبة الثالثة في عدد القروض التي منحت للمرأة بعدد 892 قرضا.







