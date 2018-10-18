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ضبط ألفي قطعة غيار سيارات مجهولة بمخزن ببولاق أبو العلا (صور)

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:18 م
ضبط ألفي قطعة غيار سيارات مجهولة بمخزن ببولاق أبو العلا (صور)
المضبوطات
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هبه عبد الحفيظ
 
ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة ألفي قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بمنطقة بولاق أبو العلا.

تعود الواقعة عندما تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط محمد ج، 34 سنة، مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق، لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحزن على2000 قطع غيار سيارات (جوان، جلبة، سير، بوجية، ماكينة استوب) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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