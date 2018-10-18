الخطوط الحديدية السعودية توقع اتفاقية مع " سرب" لتدريب قائدي ومشرفي القطارات





وقعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، اتفاقية تدريب مع المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب "؛ بهدف تدريب قائدي ومشرفي قطارات الخطوط الحديدية.





وقالت المؤسسة في بيان لها، إن الاتفاقية تتضمن قيام معهد "سرب" بتدريب خريجي الثانوية العامة لمدة سنتين؛ لحصولهم على دبلوم متخصص في هذين المجالين وفق برنامج تدريبي خاص بالمؤسسة.





وأوضح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف يوسف بن إبراهيم العبدان، أن توقيع هذه الاتفاقية مع معهد "سرب" تأتي استجابة للنمو الكبير في نقل الركاب والتوسع في نقل البضائع بالخطوط الحديدية.





ومن جانبه، لفت مدير عام المعهد التقني للخطوط الحديدية عبد العزيز بن محمد الصقير، إلى أهمية هذه الاتفاقية للمعهد، مؤكدا حرصه على التوسع في خدمة قطاعات النقل السككي بعد نجاح المعهد في تأهيل قائدي قطار الحرمين السريع مؤخراً.





ويقدم المعهد تدريباً متخصصاً في هذا المجال مستخدماً أحدث النظم والتقنيات والمناهج التدريبية











