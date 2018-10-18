النفط الكويتي يصعد 98 سنتاً للبرميل





ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 98 سنتاً أمس الأربعاء؛ ليبلغ 78.99 دولار مُقابل 78.01 دولار للبرميل يوم الثلاثاء الماضي؛ وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.





عالمياً، انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، وتراجع خامي "برنت" و"نايمكس" أدنى 80 دولاراً و70 دولاراً على الترتيب؛ مع زيادة المخزونات الأمريكية.





وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس، أن المخزونات ارتفعت بمقدار 6.5 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 12 أكتوبر عند 416.4 مليون برميل.





على الجانب الآخر، انخفض الإنتاج الأمريكي في الفترة ذاتها من أعلى مستوى على الإطلاق بمقدار 300 ألف برميل يومياً، إلى 10.90 مليون برميل يومياً.





ويترقب المستثمرون بعد أسبوعين، تطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران والمتمثلة في معاقبة الشركات التي تستورد الخام من طهران وهي خطوة من المتوقع أن ينتج عنها تراجع المعروض ما قد يُساهم في زيادة الأسعار.



